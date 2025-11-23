Ричмонд
ВС РФ уничтожили танк, пункт управления БПЛА и живую силу ВСУ у Красноармейска

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Расчеты беспилотников группировки войск «Центр» уничтожили танк, пункт управления дронами и личный состав ВСУ на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Выполняя дежурный полет, операторы ударных FPV-дронов выявили и уничтожили вражеский танк, украинских боевиков, предпринявших попытку перемещения на линии боевого соприкосновения, и пункт управления БПЛА ВСУ. Противник на красноармейском направлении выдыхается и отправляет в бой последние резервы, надеясь исправить ситуацию», — говорится в сообщении.

Кроме того, в военном ведомстве проинформировали, что артиллерийский расчет «Мста-С» самоходно-артиллерийского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии Центральной группировки уничтожил опорный пункт и минометный расчет.

