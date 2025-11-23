ВС РФ уничтожили танк, пункт управления БПЛА и живую силу ВСУ у Красноармейска

«Выполняя дежурный полет, операторы ударных FPV-дронов выявили и уничтожили вражеский танк, украинских боевиков, предпринявших попытку перемещения на линии боевого соприкосновения, и пункт управления БПЛА ВСУ. Противник на красноармейском направлении выдыхается и отправляет в бой последние резервы, надеясь исправить ситуацию», — говорится в сообщении.
Кроме того, в военном ведомстве проинформировали, что артиллерийский расчет «Мста-С» самоходно-артиллерийского полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии Центральной группировки уничтожил опорный пункт и минометный расчет.