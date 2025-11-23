Келлог: США могут подтолкнуть Киев к отказу от территорий в обмен на безопасность

Соединённые Штаты могут подтолкнуть Киев к принятию решения об отказе от территорий. Об этом сказал спецпосланник Трампа Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News, которое он дал в субботу 22 ноября.
По словам Келлога, в обмен на согласие отказаться от территорий Киеву будут предложены гарантии обеспечения безопасности.
«Думаю, что мы можем подтолкнуть украинцев к этому», — сказал Келлог, когда ему был задан вопрос о возможности территориальных уступок со стороны Украины.
Спецпосланник отметил, что для страны это решение будет «трудным».
Также спецпосланник подчеркнул важность проведения выборов в стране, отметив, что украинцы должны проголосовать за нового президента для «успокоения».
Кроме того, специальный представитель президента США заявил, что Соединенные Штаты очень близки к завершению конфликта между Киевом и Москвой. По его словам, до урегулирования осталось «два метра».