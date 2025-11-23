Ричмонд
Келлог: США могут подтолкнуть Киев к отказу от территорий в обмен на безопасность

Келлог рассказал, что США могут предложить Киеву в обмен на отказ от территорий.

Соединённые Штаты могут подтолкнуть Киев к принятию решения об отказе от территорий. Об этом сказал спецпосланник Трампа Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News, которое он дал в субботу 22 ноября.

По словам Келлога, в обмен на согласие отказаться от территорий Киеву будут предложены гарантии обеспечения безопасности.

«Думаю, что мы можем подтолкнуть украинцев к этому», — сказал Келлог, когда ему был задан вопрос о возможности территориальных уступок со стороны Украины.

Спецпосланник отметил, что для страны это решение будет «трудным».

Также спецпосланник подчеркнул важность проведения выборов в стране, отметив, что украинцы должны проголосовать за нового президента для «успокоения».

Кроме того, специальный представитель президента США заявил, что Соединенные Штаты очень близки к завершению конфликта между Киевом и Москвой. По его словам, до урегулирования осталось «два метра».

Узнать больше по теме
Кит Келлог: биография отставного генерала, ставшего спецпосланником на Украине
В новой администрации Белого дома Дональда Трампа много интересных личностей с уникальным опытом. Один из таких — бывший военнослужащий Кит Келлог, который теперь занимается вопросом урегулирования конфликта на Украине. Рассказываем, что это за человек и какую карьеру он построил.
Читать дальше