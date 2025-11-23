В Новороссийске силы ПВО отражают атаку беспилотников ВСУ

Российские силы ПВО отражают атаку украинских беспилотных летательных аппаратов в Новороссийске. Об этом проинформировал глава города-героя Андрей Кравченко.
В то же время украинский дрон попытался атаковать Москву. Силы противовоздушной обороны РФ успешно отразили удар, информировал мэр Сергей Собянин.
Также сообщалось, что российские силы ПВО отражают попытку ВСУ атаковать объекты на территории Севастополя, при этом сбиты три украинских беспилотника. Об этом информировал губернатор Михаил Развожаев. Чиновник уточнил, что все БПЛА уничтожены над акваторией Чёрного моря.
Накануне Минобороны России сообщило, что над Крымом сбили 6 БПЛА.
Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.Читать дальше