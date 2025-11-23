В Новороссийске силы ПВО отражают атаку беспилотников ВСУ

Также сообщалось, что российские силы ПВО отражают попытку ВСУ атаковать объекты на территории Севастополя, при этом сбиты три украинских беспилотника. Об этом информировал губернатор Михаил Развожаев. Чиновник уточнил, что все БПЛА уничтожены над акваторией Чёрного моря.