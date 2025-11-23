Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Войска РФ уничтожили у Красноармейска танк и пункт управления дронами ВСУ

В Минобороны РФ заявили, что на красноармейском направлении ВСУ используют последние резервы.

Российские военные на красноармейском направлении поразили танк, живую силу и пункт управления беспилотниками украинских формирований, сообщило Министерство обороны РФ.

«Выполняя дежурный полёт, операторы ударных FPV-дронов выявили и уничтожили вражеский танк, украинских боевиков, предпринявших попытку перемещения на линии боевого соприкосновения, и пункт управления БПЛА ВСУ», — отметили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что на указанном участке фронта противник использует последние резервы и теряет силы. Также ведомство распространило информацию об уничтожении опорного пункта и миномётного расчёта ВСУ. Цель поразили бойцы из артиллерийского расчёта «Мста-С», входящие в группировку российских войск «Центр».

Напомним, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация в городе Красноармейске для ВСУ планомерно ухудшается. Большая часть территории этого населённого пункта находится под контролем российских военных.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше