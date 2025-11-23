Российские военные на красноармейском направлении поразили танк, живую силу и пункт управления беспилотниками украинских формирований, сообщило Министерство обороны РФ.
«Выполняя дежурный полёт, операторы ударных FPV-дронов выявили и уничтожили вражеский танк, украинских боевиков, предпринявших попытку перемещения на линии боевого соприкосновения, и пункт управления БПЛА ВСУ», — отметили в ведомстве.
В министерстве подчеркнули, что на указанном участке фронта противник использует последние резервы и теряет силы. Также ведомство распространило информацию об уничтожении опорного пункта и миномётного расчёта ВСУ. Цель поразили бойцы из артиллерийского расчёта «Мста-С», входящие в группировку российских войск «Центр».
Напомним, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация в городе Красноармейске для ВСУ планомерно ухудшается. Большая часть территории этого населённого пункта находится под контролем российских военных.