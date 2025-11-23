Атака на Крым: сбиты 46 беспилотников

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 75 украинских дрона: 36 — над акваторией Черного моря, 10 — над Республикой Крым, 9 — над Брянской областью, 7 — над Воронежской, 4 — над Краснодарским краем, 3 — над Смоленской областью, 2 — над территорией Московского региона, 2 — над Белгородской областью, 1 — над Калужской и 1 — над Рязанской», — говорится в сообщении Минобороны РФ.
Накануне вечером на подлете к Севастополю были сбиты три дрона ВСУ, в городе объявлялась воздушная тревога. По информации губернатора города Михаила Развожаева, было сбито 3 БПЛА над акваторией моря на значительном расстоянии от берега.