«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппарата: 36 БПЛА — над акваторией Черного моря, десять БПЛА — над территорией Республики Крым, девять БПЛА — над территорией Брянской области, семь БПЛА — над территорией Воронежской области, четыре БПЛА — над территорией Краснодарского края, три БПЛА — над территорией Смоленской области, два БПЛА — над территорией Московского региона, два БПЛА — над территорией Белгородской области, один БПЛА — над территорией Калужской области и один БПЛА — над территорией Рязанской области», — говорится в сообщении МО РФ.
ПВО ночью уничтожила 75 украинских БПЛА над Россией
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Средства ПВО в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 75 украинских беспилотных летательных аппаратов над Россией, сообщило Минобороны РФ.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше