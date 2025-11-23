ПВО ночью уничтожила 75 украинских БПЛА над Россией

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппарата: 36 БПЛА — над акваторией Черного моря, десять БПЛА — над территорией Республики Крым, девять БПЛА — над территорией Брянской области, семь БПЛА — над территорией Воронежской области, четыре БПЛА — над территорией Краснодарского края, три БПЛА — над территорией Смоленской области, два БПЛА — над территорией Московского региона, два БПЛА — над территорией Белгородской области, один БПЛА — над территорией Калужской области и один БПЛА — над территорией Рязанской области», — говорится в сообщении МО РФ.