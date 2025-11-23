Taipei Times: Тайвань провёл испытания по перехвату баллистических ракет

Вооружённые силы Тайваня провели испытания по перехвату баллистических ракет, в рамках манёвров ракета-перехватчик поднялась на высоту более 30 км, написала газета Taipei Times.
До этого Чжуншаньский институт науки и технологий проверил боевые характеристики ракетных вооружений в рамках проекта «Цянгун». Испытания проводились на военной базе Цзюпэн на юге Тайваня.
Один из разработчиков сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты «Сюнфэн 3» Чжан Чэна заявил журналистам, что манёвры продемонстрировали способность тайваньского оружия перехватывать баллистические ракеты при повторном входе в атмосферу.
По его словам, это является значительным фактором при сдерживании ракетных ударов. В публикации также уточняется, что в рамках проекта «Цянгун» разрабатываются ракеты двух версий с увеличенной высотой полёта. Их создают на базе ракеты TK-3.
Журналисты добавили, что, согласно ожиданиям разработчиков, «Цянгун-1» будет способна перехватывать цели выше, чем американская система Patriot-3.
Напомним, в октябре сообщалось, что Тайвань может дополнительно приобрести у США четыре усовершенствованных зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) Patriot PAC-3 MSE. Кроме пусковых установок, тайваньская сторона стремится получить до 500 ракет к ним и радиолокационную систему.