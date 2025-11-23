Семь беспилотников сбили над Воронежской областью ночью 23 ноября

С 2:46 ночи 23 ноября до 8:25 утра Воронежская область находилась в режиме атаки БПЛА. Непосредственная угроза удара была в Бутурлиновском районе с 4:35 до 6:11 часов. По данным Минобороны РФ, силы ПВО уничтожили над регионом семь беспилотников.
Губернатор Александр Гусев сообщил, что БПЛА обнаружили и сбили над тремя районами области.
Накануне в воронежском СНТ «Дальние сады» уничтожили боевые блоки сбитых ракет.
По официальным данным Министерства обороны России, всего за ночь средства ПВО сбили 75 беспилотников над регионами России.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше