Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ за сутки нанесли 39 ударов по Херсонской области

ГЕНИЧЕСК, 23 ноя — РИА Новости. Украинские боевики за сутки нанесли по левому берегу Днепра Херсонской области 39 ударов с применением ствольной артиллерии, под огонь националистов попали 9 населенных пунктов области, сообщили журналистам в экстренных службах.

Источник: © РИА Новости

«В течение светлого времени дня ВСУ нанесли 19 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 20 артиллерийских обстрелов со стороны украинской армии были зафиксированы ночью. Всего за сутки, противник нанес по Херсонской области 39 ударов», — сказал представитель экстренных служб.

Обстрелам украинской армии подверглись 9 населенных пунктов: Каховка, Алешки, Казачьи Лагеря, Подстепное, Софиевка, Новая Каховка, Старая Збурьевка, Голая Пристань, Великая Лепетиха.