ВСУ за сутки нанесли 39 ударов по Херсонской области

«В течение светлого времени дня ВСУ нанесли 19 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 20 артиллерийских обстрелов со стороны украинской армии были зафиксированы ночью. Всего за сутки, противник нанес по Херсонской области 39 ударов», — сказал представитель экстренных служб.