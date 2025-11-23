ВС России нанесли удары по танковому полигону в Одесской области

Россия нанесла удары по танковому полигону и позициям украинских зенитно-ракетных комплексов в Одесской области. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев в своём Telegram-канале.
По словам Лебедева, за сутки основными направлениями атак стали Одесская, Днепропетровская, Сумская, Черниговская и Запорожская области. Преобладали удары с использованием БПЛА-камикадзе.
Отмечается, что в Одесской области атакованы танковый полигон и позиции украинских зенитно-ракетных комплексов.
Ранее сообщалось, что средства ПВО ночью перехватили и уничтожили 75 украинских беспилотников над территориями российских регионов.