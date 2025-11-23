Ричмонд
ВС России нанесли удары по танковому полигону в Одесской области

В Одесской области атакованы танковый полигон и позиции украинских зенитно-ракетных комплексов.

Источник: Аргументы и факты

Россия нанесла удары по танковому полигону и позициям украинских зенитно-ракетных комплексов в Одесской области. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев в своём Telegram-канале.

По словам Лебедева, за сутки основными направлениями атак стали Одесская, Днепропетровская, Сумская, Черниговская и Запорожская области. Преобладали удары с использованием БПЛА-камикадзе.

Отмечается, что в Одесской области атакованы танковый полигон и позиции украинских зенитно-ракетных комплексов.

Ранее сообщалось, что средства ПВО ночью перехватили и уничтожили 75 украинских беспилотников над территориями российских регионов.