Пушилин рассказал о планах ВСУ в районе Славянска

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются выстроить линии укрепления в районе города Славянска. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

По его словам, именно поэтому они пытаются удержать наступление российской армии в районе Ямполя на Краснолиманском направлении.

Он напомнил, что Вооруженные силы России после освобождения Платоновки взяли под контроль дорогу между Северском и Красным Лиманом. Это позволило разрушить одну из ключевых логистических линий ВСУ. По мнению Пушилина, на Краснолиманском направлении ситуация развивается в таком же направлении.

«Противник цепляется по-прежнему, видит последующие риски», — отметил глава ДНР.

До этого Пушилин рассказал, что Вооруженные силы России расширили зону контроля в районе Константиновки. По его словам, расширение контроля преимущественно идет с восточной и юго-восточной стороны Константиновки.

