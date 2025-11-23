Пушилин рассказал о планах ВСУ в районе Славянска

Он напомнил, что Вооруженные силы России после освобождения Платоновки взяли под контроль дорогу между Северском и Красным Лиманом. Это позволило разрушить одну из ключевых логистических линий ВСУ. По мнению Пушилина, на Краснолиманском направлении ситуация развивается в таком же направлении.