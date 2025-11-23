В Раде заявили о сотнях тысяч убитых бойцов ВСУ

До этого постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя назвал положение ВСУ на фронте катастрофическим. По его словам, сейчас российские войска успешно наступают почти на всех направлениях, лишая украинских военных боеспособности и заставляя их нести огромные потери. Небензя добавил, что Вооруженные силы РФ планомерно уничтожают военную технику, пусковые установки «Нептун», ракетные системы залпового огня HIMARS, опорные пункты ВСУ, пункты управления дронами и украинские системы снабжения.