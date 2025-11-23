ВС РФ продвинулись к реке Оскол и закрепились на юге Богуславки

По данным Telegram-канала Colonelcassad, штурмовые группы ВС РФ атаковали позиции украинских войск в направлении населенного пункта Богуславка и смогли закрепиться в жилой застройке на южной окраине поселка. Сообщается, что украинские силы нанесли удар по передовым позициям с использованием дронов-камикадзе.
По имеющейся информации, российское продвижение в сторону реки Оскол составляет до 4 километров.
Боровая и прилегающие населенные пункты занимают важное положение у водной преграды — реки Оскол, которая традиционно рассматривается как естественная линия обороны.
Закрепление в городской застройке Богуславки усложняет оборону украинских подразделений на данном направлении. Если наступление в этом районе продолжится, давление на украинскую оборону вдоль линии Оскола может усилиться, что потенциально изменит конфигурацию фронта на харьковском направлении.