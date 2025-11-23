ВС РФ продвинулись к реке Оскол и закрепились на юге Богуславки

Закрепление в городской застройке Богуславки усложняет оборону украинских подразделений на данном направлении. Если наступление в этом районе продолжится, давление на украинскую оборону вдоль линии Оскола может усилиться, что потенциально изменит конфигурацию фронта на харьковском направлении.