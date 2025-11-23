Пушилин заявил о расширении контроля ВС России в Константиновке

«Что касается Константиновки, то здесь тоже мы видим расширение зоны контроля Вооруженных сил. Преимущественно с восточной и юго-восточной части самой Константиновки», — приводит его слова «РИА Новости».
Пушилин также указал, что бои продолжаются в районе Иванополья и у северной части Клебан-Быкского водохранилища.
20 ноября президент России Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад». Российский лидер провел совещание с военным руководством по ситуации под Константиновкой и Купянском и получил доклады о ситуации в Константиновке и Краматорском направлении. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что все задачи армии были выполнены и президент высоко оценил работу ВС РФ.