Пушилин заявил о расширении контроля ВС России в Константиновке

20 ноября президент России Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад». Российский лидер провел совещание с военным руководством по ситуации под Константиновкой и Купянском и получил доклады о ситуации в Константиновке и Краматорском направлении. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что все задачи армии были выполнены и президент высоко оценил работу ВС РФ.