Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подполковник Иванников: ВС РФ берет Гуляйполе в кольцо

Вокруг Гуляйполя российские военнослужащие формируют кольцо. Как отметил подполковник запаса Иванников, лобовых штурмов предприниматься не будет.

Источник: РИА "Новости"

Российские военные замыкают кольцо вокруг Гуляйполя, рассказал aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

«Город Гуляйполе будет взят российской группировкой в кольцо. Наши военные отрежут возможности материально-технического и продовольственного обеспечения оставшегося в городе противника. Российская артиллерия работает прямой наводкой по укрепрайонам боевиков. Очевидно, никаких лобовых штурмов предприниматься не будет. Находящиеся в Гуляйполе боевики будут вынуждены сложить оружие», — объяснил Иванников.

Подполковник запаса подчеркнул, что взятие Гуляйполя в кольцо, пленение и денацификация военных ВСУ — это «наиболее реальные перспективы, которые понимают боевики, находящиеся в населенном пункте».

Накануне стало известно, что российские военные установили контроль над участком трассы на Гуляйполе после освобождения села Радостное, что способствует формированию окружения украинских подразделений.