Подполковник Иванников: ВС РФ берет Гуляйполе в кольцо

Российские военные замыкают кольцо вокруг Гуляйполя, рассказал aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
«Город Гуляйполе будет взят российской группировкой в кольцо. Наши военные отрежут возможности материально-технического и продовольственного обеспечения оставшегося в городе противника. Российская артиллерия работает прямой наводкой по укрепрайонам боевиков. Очевидно, никаких лобовых штурмов предприниматься не будет. Находящиеся в Гуляйполе боевики будут вынуждены сложить оружие», — объяснил Иванников.
Подполковник запаса подчеркнул, что взятие Гуляйполя в кольцо, пленение и денацификация военных ВСУ — это «наиболее реальные перспективы, которые понимают боевики, находящиеся в населенном пункте».
Накануне стало известно, что российские военные установили контроль над участком трассы на Гуляйполе после освобождения села Радостное, что способствует формированию окружения украинских подразделений.