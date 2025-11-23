Подполковник Иванников: ВС РФ берет Гуляйполе в кольцо

«Город Гуляйполе будет взят российской группировкой в кольцо. Наши военные отрежут возможности материально-технического и продовольственного обеспечения оставшегося в городе противника. Российская артиллерия работает прямой наводкой по укрепрайонам боевиков. Очевидно, никаких лобовых штурмов предприниматься не будет. Находящиеся в Гуляйполе боевики будут вынуждены сложить оружие», — объяснил Иванников.