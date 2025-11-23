Российская армия освободила села Тихое и Отрадное в Днепропетровской области

Российская армия продолжает успешно выполнять задачи, поставленные перед ней в рамках проведения специальной военной операции. На этот раз в ходе продвижения были освобождены населенные пункты Тихое и Отрадное, расположенные в Днепропетровской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.