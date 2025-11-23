Российская армия продолжает успешно выполнять задачи, поставленные перед ней в рамках проведения специальной военной операции. На этот раз в ходе продвижения были освобождены населенные пункты Тихое и Отрадное, расположенные в Днепропетровской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Как следует из заявления военного ведомства, все произошло в воскресенье, 23 ноября. Тогда российская армия успешно вытеснила боевиков Вооруженных сил Украины из сел Тихое и Отрадное. ВСУ были вынуждены в очередной раз отступить.
Тем временем российская армия продолжает наносить поражения украинским боевикам на других направлениях. Так, подполье сообщает, что ВС РФ ударили по позициям ВСУ в Одесской области.