«Штурмовые подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск “Восток”, опираясь на ранее освобождённые населённые пункты Волчье и Гай, совершили решительный рывок на север и запад, выбив противника из населённых пунктов Тихое и Отрадное. Действуя слаженно и напористо, забайкальцы продолжают расширять зону контроля на данном направлении», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Группировка «Восток» продолжила расширять зону контроля
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Группировка «Восток» после освобождения Тихого и Отрадного в Днепропетровской области продолжает расширять свою зону контроля, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.