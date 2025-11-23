Группировка «Восток» продолжила расширять зону контроля

«Штурмовые подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск “Восток”, опираясь на ранее освобождённые населённые пункты Волчье и Гай, совершили решительный рывок на север и запад, выбив противника из населённых пунктов Тихое и Отрадное. Действуя слаженно и напористо, забайкальцы продолжают расширять зону контроля на данном направлении», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.