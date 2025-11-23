ВС России нанесли удары в Николаевской и Черниговской областях

«Арциз (Одесская область — ред.) — одна из самых интенсивных точек ночи: серия залпов по направлению аэродрома, где ВСУ обучают пилотов на лёгких самолётах и запускают БПЛА. Окраины Чернигова — удар в направлении бывшего аэродрома, который сейчас используется ВСУ для запуска БПЛА», — сообщил Лебедев.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.