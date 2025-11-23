СМИ рассказали о проблемах Украины с системами ПВО

17 ноября президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон подписали соглашение о поставке Киеву боевой авиации, а также «защите неба». Агентство Reuters сообщало, что речь идет о передаче Украине средств противовоздушной обороны, военных самолетов и ракет. В частности, документ предусматривает поставки Киеву многоцелевых истребителей Rafale и систем ПВО SAMP/T. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».