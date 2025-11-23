Пленные ВСУ заявили о приказах командования держать оборону в безвыходной ситуации

По словам Дзюбы, военнослужащим приказали «сидеть и ждать», не предоставляя сведений о реальной ситуации. Он, как и другие пленные, утверждает, что офицеры отдавали распоряжения оставаться на позициях, находясь при этом в глубоком тылу.