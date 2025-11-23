Ричмонд
Пленные ВСУ заявили о приказах командования держать оборону в безвыходной ситуации

Взятые в плен украинские военные Иван Дзюба и братья Иван и Сергей Костецкие сообщили, что командование продолжало требовать от них удерживать позиции под Димитровом (украинское название — Мирноград), несмотря на критическую обстановку. Об этом пишет Life.

По словам Дзюбы, военнослужащим приказали «сидеть и ждать», не предоставляя сведений о реальной ситуации. Он, как и другие пленные, утверждает, что офицеры отдавали распоряжения оставаться на позициях, находясь при этом в глубоком тылу.

Сергей Костецкий также отметил, что никаких новых указаний от командования они не получали — военным лишь велели удерживать оборону. Как сообщает издание, пленение этих бойцов произошло в зоне действий подразделений 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр».

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что бойцы ВСУ отказываются сдаваться в плен в Димитрове из-за страха быть ликвидированными своими же сослуживцами.

