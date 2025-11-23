Силы ПВО РФ сбили 40 украинских дронов над Крымом и Белгородской областью

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно смогли сбить 40 украинских беспилотных аппаратов над акваторией Черного моря, Крымом и Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.
По данным министерства, все вражеские дроны были своевременно обнаружены и уничтожены, что позволило предотвратить возможные разрушения и пострадавших среди мирного населения.
Уточняется, что большинство попыток атак удается пресекать еще на дальних подступах, не допуская нанесения существенного ущерба.
Ранее сообщалось, российская армия успешно уничтожила восемь пунктов управления БПЛА и три машины боевиков Вооруженных сил Украины возле села Константиновки.