Силы ПВО РФ сбили 40 украинских дронов над Крымом и Белгородской областью

Российские военные отразили новую атаку беспилотников ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно смогли сбить 40 украинских беспилотных аппаратов над акваторией Черного моря, Крымом и Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

По данным министерства, все вражеские дроны были своевременно обнаружены и уничтожены, что позволило предотвратить возможные разрушения и пострадавших среди мирного населения.

Уточняется, что большинство попыток атак удается пресекать еще на дальних подступах, не допуская нанесения существенного ущерба.

Ранее сообщалось, российская армия успешно уничтожила восемь пунктов управления БПЛА и три машины боевиков Вооруженных сил Украины возле села Константиновки.

