В Новороссийске вечером 23 ноября включили сирену из-за угрозы атаки БПЛА

Глава города попросил жителей и гостей сохранять спокойствие и следить за сообщениями в официальных источниках.
«Напоминаю о запрете снимать и выкладывать фото/видео отражения атаки, работы средств защиты объектов, специальных и оперативных служб в соцсети», — написал господин Кравченко.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше