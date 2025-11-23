Ричмонд
В Новороссийске вечером 23 ноября включили сирену из-за угрозы атаки БПЛА

Вечером 23 ноября в Новороссийске объявили угрозу атаки беспилотников. Как сообщил мэр Андрей Кравченко в 21:16., на территории города включили включили сирены — сигнал «Внимание всем».

Источник: Коммерсантъ

Глава города попросил жителей и гостей сохранять спокойствие и следить за сообщениями в официальных источниках.

«Напоминаю о запрете снимать и выкладывать фото/видео отражения атаки, работы средств защиты объектов, специальных и оперативных служб в соцсети», — написал господин Кравченко.

