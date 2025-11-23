Ричмонд
В Анапе объявлена беспилотная опасность

Жителей Анапы предупредили о беспилотной опасности.

В приморских городах Краснодарского края звучит сирена. Вслед за Новороссийском беспилотную опасность объявили в Анапе.

Жителям и гостям курорта не рекомендуется покидать дома, пользоваться лифтом и использовать автомобили в качестве укрытия.

«Не выкладывайте фото или видео БПЛА, работы систем ПВО, работы специальных и оперативных служб в соцсети. Противник может использовать эту информацию для корректировки», — напомнили в администрации Анапы.

Людей просят сохранять спокойствие, в случае ЧС звонить 112.

