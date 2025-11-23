В Анапе объявлена беспилотная опасность

В приморских городах Краснодарского края звучит сирена. Вслед за Новороссийском беспилотную опасность объявили в Анапе.
Жителям и гостям курорта не рекомендуется покидать дома, пользоваться лифтом и использовать автомобили в качестве укрытия.
«Не выкладывайте фото или видео БПЛА, работы систем ПВО, работы специальных и оперативных служб в соцсети. Противник может использовать эту информацию для корректировки», — напомнили в администрации Анапы.
Людей просят сохранять спокойствие, в случае ЧС звонить 112.
Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.Читать дальше