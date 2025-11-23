Над Черным морем сбили 26 беспилотников 23 ноября

Средства ПВО с 13 до 20 часов уничтожили 40 украинских дронов. Из них 26 — над Черным морем.
«Еще 8 — над Крымом и 6 над Белгородской областью», — сообщает Министерство обороны России.
Сейчас в Краснодарском крае объявлена беспилотная опасность. Сирены звучат в Новороссийске и Анапе. Жителей просят соблюдать осторожность, не выходить на улицу и укрыться в помещениях без окон.
