Пушилин: ВС РФ расширили зону контроля в Северске

Ранее советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников рассказал aif.ru, что в Северске практически в полном окружении остались порядка 3000 боевиков ВСУ. По его слова, брошенные в городе командованием военные боятся сдаваться в плен, опасаясь, что могут пострадать их родственники на Украине.