Пушилин: ВС РФ расширили зону контроля в Северске

Ситуация развивается стремительно, сообщил глава ДНР.

Источник: Аргументы и факты

Российские подразделения продвигаются в черте города Северск, им удалось расширить зону контроля, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Северск. Мы видим, внутри города также продолжается продвижение и расширение зоны контроля наших подразделений», — заявил он в своем Telegram-канале.

Пушилин подчеркнул, что с учетом текущей ситуации все развивается стремительно.

Ранее советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников рассказал aif.ru, что в Северске практически в полном окружении остались порядка 3000 боевиков ВСУ. По его слова, брошенные в городе командованием военные боятся сдаваться в плен, опасаясь, что могут пострадать их родственники на Украине.

