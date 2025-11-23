95-я бригада ВСУ, насчитывавшая 4 000 личного состава, фактически лишилась ударной мощи. Теперь в ее строю осталось только 10 штурмовиков. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные российских силовых структур.
«Даже есть учитывать, что далеко не все военнослужащие бригады участвуют в штурмовых действиях и занимаются другими делами, цифра “десять” выглядит очень печально», — рассказал источник.
Общая численность бригады, как он отметил, составляла 4 000 человек, и сейчас она восстанавливает свою боеспособность после тяжелых боев. Кроме этого, как сообщил источник, в качестве главной «награды» командование вручило бойцам ВСУ не медали, а шевроны с пафосной латинской надписью «Null Spes Hosti» («Нет надежды для врага»), проведя для этого полноценную церемонию.
Как ранее сообщил источник в силовых структурах, в ходе боевых действий украинская сторона потеряла до 3000 человек личного состава и почти 900 единиц техники, пытаясь вырваться из Купянска.