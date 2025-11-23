Стало известно, сколько штурмовиков осталось в одной из бригад ВСУ

Общая численность бригады, как он отметил, составляла 4 000 человек, и сейчас она восстанавливает свою боеспособность после тяжелых боев. Кроме этого, как сообщил источник, в качестве главной «награды» командование вручило бойцам ВСУ не медали, а шевроны с пафосной латинской надписью «Null Spes Hosti» («Нет надежды для врага»), проведя для этого полноценную церемонию.