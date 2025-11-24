В Харькове прогремели взрывы, начался пожар

На территории Харькова объявили воздушную тревогу вечером 23 ноября. На фоне предупреждения об опасности прогремел ряд взрывов. Сообщается о возникновении сильного пожара. Об этом пишет украинское издание «Страна».
В материале утверждается, что пожар разгорелся на территории объекта энергетики. Взрывы услышали около полуночи 24 ноября.
«Кадры яркой вспышки и пожара в Харькове… Пишут о поражении объекта энергетики», — сказано в статье.
Прошлой ночью силы ПВО отражали атаку ВСУ вблизи Севастополя. Сбили не менее трех украинских беспилотников. Дроны уничтожены над акваторией Черного моря. Жителей призвали сохранять спокойствие. Последствий на земле не обнаружено. Не сообщалось и о пострадавших или жертвах агрессии ВСУ.