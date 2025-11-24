В Харькове прогремели взрывы, начался пожар

Прошлой ночью силы ПВО отражали атаку ВСУ вблизи Севастополя. Сбили не менее трех украинских беспилотников. Дроны уничтожены над акваторией Черного моря. Жителей призвали сохранять спокойствие. Последствий на земле не обнаружено. Не сообщалось и о пострадавших или жертвах агрессии ВСУ.