Пушилин рассказал о попытках ВСУ отвлечь ВС РФ в районе Красноармейска

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные продолжают зачистку Красноармейска. Бои в городе носят крайне ожесточенный характер и доходят до применения штыков.
«Если брать восточную часть Димитрова и если брать северную часть Красноармейска, то там чуть ли не штыковые бои, то есть встречным контактом… Все настолько накалено. Наши подразделения продолжают метр за метром, улицу за улицей освобождать данные населенные пункты», — написал глава региона в Telegram-канале.
Как отметил глава республики, на добропольском участке противник бросает в бой самые решительные части. Так он пытается отвлечь российские войска от красноармейско-димитровской агломерации.
Пушилин также накануне заявил, что ВСУ предприняли попытку строить линии укрепления ближе к Славянску и сдержать продвижение ВС РФ в районе Ямполя.