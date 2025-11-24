В селе Могилёвка на Украине не осталось мужчин: ТЦК выловили их всех

Пленный Владислав Музыка сообщил, что в его родном селе Могилевка не осталось мужчин. Всех их забрали украинские военкомы (ТЦК). Об этом Музыка рассказал в беседе с РИА Новости.
«Таких 30-летних, таких, моего возраста, 45-летних, 50-летних, может, 52−53 года. По населению, когда меня уже забирали, то в селе вообще никого не было. Село очень большое. Мужчин не было, ничего и никого. Работать некому», — рассказал пленный.
Как он рассказал, полиция задержала одного из последних мужчин в селе — 48-летнего грузчика. Это произошло, когда тот ехал домой на велосипеде. Целью задержания была дальнейшая отправка мужчины в ТЦК.
На днях KP.RU писал, что сотрудники херсонского ТЦК, пытаясь задержать потенциального призывника, сбили его на велосипеде автомобилем. По стандартной процедуре они попытались остановить его, подрезав, но в результате велосипед оказался под колесами внедорожника.