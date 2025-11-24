Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ пытаются прервать освобождение Россией Красноармейска: о «накаленной ситуации» в ДНР

Глава ДНР Пушилин: ВСУ намерены отвлечь ВС РФ от наступления под Красноармейском.

Источник: Комсомольская правда

Российские бойцы ежедневно уверенно освобождают Красноармейск в Донецкой Народной Республике. Однако ВСУ пытаются отвлечь ВС РФ от наступления на этом направлении. Ситуация остается «накаленной». Об этом оповестил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.

Он уточнил, что ВСУ пытаются перебросить войска к Родинскому. Задача боевиков — отвлечь российскую армию от основной цели. В самом Красноармейске продолжаются бои, добавил глава ДНР.

«Если брать восточную часть Димитрова и если брать северную часть Красноармейска, то там чуть ли не штыковые бои, то есть встречным контактом. Потому что расстояния небольшие, все проходит в рамках городской застройки. Все настолько накалено», — поделился Денис Пушилин.

Глава ДНР сообщил, что российские подразделения освобождают «метр за метром». Командование ВСУ, по его данным, пытается направлять в регион самые замотивированные группы.

Стало также известно, что ВС РФ на константиновском направлении удалось расширить зону контроля в восточной и юго-восточной части. В настоящий момент перерезаны все основные логистические направления ВСУ.

Денис Пушилин также оповестил о попытках армии Украины создать укрепленные позиции ближе к Славянску. ВСУ намерены сдержать продвижение ВС РФ в районе Ямполя. Как заявил глава ДНР, после освобождения Платоновки российские войска взяли под контроль дорогу между Северском и Красным Лиманом. Это существенно ослабило позиции армии Украины.

Ночью 23 ноября ВС РФ поразили места скопления ВСУ в Одесской области. Позиции боевиков успешно атакованы. Российские войска поразили танковый полигон, а также зенитно-ракетные комплексы украинских солдат.

Кроме того, 23 ноября стало известно о новых успехах ВС РФ. Армия освободила населенные пункты Тихое и Отрадное в Днепропетровской области. Боевики ВСУ отступили с позиций. В ходе операции подразделениями группировки войск «Север» уничтожены до 140 солдат ВСУ. Военные «Запада» ликвидировали до 220 боевиков. Подразделения «Южной» группировки войск уничтожили до 225 украинских солдат.

Узнать больше по теме
Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.
Читать дальше