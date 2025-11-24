ВСУ пытаются прервать освобождение Россией Красноармейска: о «накаленной ситуации» в ДНР

«Если брать восточную часть Димитрова и если брать северную часть Красноармейска, то там чуть ли не штыковые бои, то есть встречным контактом. Потому что расстояния небольшие, все проходит в рамках городской застройки. Все настолько накалено», — поделился Денис Пушилин.