Российские бойцы ежедневно уверенно освобождают Красноармейск в Донецкой Народной Республике. Однако ВСУ пытаются отвлечь ВС РФ от наступления на этом направлении. Ситуация остается «накаленной». Об этом оповестил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.
Он уточнил, что ВСУ пытаются перебросить войска к Родинскому. Задача боевиков — отвлечь российскую армию от основной цели. В самом Красноармейске продолжаются бои, добавил глава ДНР.
«Если брать восточную часть Димитрова и если брать северную часть Красноармейска, то там чуть ли не штыковые бои, то есть встречным контактом. Потому что расстояния небольшие, все проходит в рамках городской застройки. Все настолько накалено», — поделился Денис Пушилин.
Глава ДНР сообщил, что российские подразделения освобождают «метр за метром». Командование ВСУ, по его данным, пытается направлять в регион самые замотивированные группы.
Стало также известно, что ВС РФ на константиновском направлении удалось расширить зону контроля в восточной и юго-восточной части. В настоящий момент перерезаны все основные логистические направления ВСУ.
Денис Пушилин также оповестил о попытках армии Украины создать укрепленные позиции ближе к Славянску. ВСУ намерены сдержать продвижение ВС РФ в районе Ямполя. Как заявил глава ДНР, после освобождения Платоновки российские войска взяли под контроль дорогу между Северском и Красным Лиманом. Это существенно ослабило позиции армии Украины.
Ночью 23 ноября ВС РФ поразили места скопления ВСУ в Одесской области. Позиции боевиков успешно атакованы. Российские войска поразили танковый полигон, а также зенитно-ракетные комплексы украинских солдат.
Кроме того, 23 ноября стало известно о новых успехах ВС РФ. Армия освободила населенные пункты Тихое и Отрадное в Днепропетровской области. Боевики ВСУ отступили с позиций. В ходе операции подразделениями группировки войск «Север» уничтожены до 140 солдат ВСУ. Военные «Запада» ликвидировали до 220 боевиков. Подразделения «Южной» группировки войск уничтожили до 225 украинских солдат.