При попытке проникнуть в Купянск две группы украинских диверсантов столкнулись и открыли огонь друг по другу. Источник в российских силовых структурах сообщил, что их задачей была демонстративная установка украинской символики в городе.
«Под Купянском две диверсионных группы противника по ошибке друг друга перестреляли, есть данные радиоперехватов… Кроме того, планировалась показательная установка украинских флагов, якобы, свидетельствующих о том, что город частично под контролем ВСУ», — рассказал источник в беседе с ТАСС.
В силовых ведомствах сообщили, что неудачная операция обернулась для ВСУ потерями: пятеро военнослужащих погибли, еще трое были ранены.
Уточняется, что провал операции был вызван тремя факторами: отсутствием взаимодействия между частями, поспешностью и неграмотным командованием необученным личным составом.
Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что боевики ВСУ понесли существенные потери и обратились в бегство в Звановке в ДНР.