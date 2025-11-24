ВС РФ наступают на всех направлениях: стало известно о колоссальных потерях ВСУ

Российские бойцы продолжают выполнять задачи спецоперации. Армия активно продвигается, в том числе, на луганском направлении. Потери боевиков ВСУ в ЛНР за неделю выросли на 20%. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.
Он уточнил, что потери достигли 3,9 тысячи солдат. Это на 615 больше в сравнении с предыдущей неделей. Наибольший ущерб ВСУ нанесли войска «Запада», добавил эксперт.
«По всей линии боевого соприкосновения созданы предпосылки к наращиванию позитивной динамики для российских войск. Противник предпринимал ряд мероприятий по деблокировке своих подразделений и стабилизации фронта, однако к желаемому результату это не привело», — заключил Андрей Марочко.
По данным главы ДНР Дениса Пушилина, ВСУ пытаются отвлечь ВС РФ от наступления в районе Красноармейска. Командование перебрасывает войска к Родинскому.