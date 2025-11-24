Ричмонд
ТАСС: ВСУ экстренно перебрасывают резервы к Волчанску

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Командование ВСУ экстренно перебрасывает подкрепление для удержания позиций в Волчанске Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Источник: РИА "Новости"

«На харьковском направлении командование ВСУ экстренно перебрасывает подкрепления для удержания позиций в Волчанске. Отмечена переброска 225-го отдельного штурмового полка и 48-го отдельного разведывательного батальона в район населенного пункта Вильча», — сказал собеседник агентства.

Как сообщали ТАСС ранее в силовых структурах, офицеры 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ срочно эвакуируются из населенного пункта Вильча и переносят пункты управления на более безопасное расстояние.

В Харьковской области для ВСУ складывается плачевная ситуация. В Волчанске подразделения 57-й бригады отступают и сдаются в плен, сообщали ранее силовики. Также силовики отмечали, что украинские военные 57-й бригады пытаются спастись, переодевшись в гражданскую одежду.

Как заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту России Владимиру Путину, российские военные освободили уже на 80% город Волчанск.

