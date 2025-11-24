Европейские специалисты не смогли подготовить солдат ВСУ к реальному бою. Военные учения завершились провально. Так высказался профессор Александр Хилл в статье для государственного журнала британских сухопутных войск The British Army Review.
Он напомнил, что учения были организованы Лондоном и рядом европейских стран. Однако британские программы ничем не помогли украинским военным, добавил профессор.
Александр Хилл назвал ситуацию «очевидным провалом». По его словам, украинские солдаты прибыли на учения для исправления трудного положения в бою. При этом репутация ВСУ не возросла, процитировал ТАСС автора статьи.
Тем временем российские войска освобождают Красноармейск. Командование ВСУ совершает попытки отвлечь ВС РФ от наступления на этом направлении. Ситуация остается «накаленной».