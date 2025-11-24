Владение бурятским языком стало одним из факторов, позволивших войскам «Востока» освободить Новое Запорожье в Запорожской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на стрелка с позывным Кореец.
«Мы использовали свой бурятский родной язык. Противник не понимает наш язык, и мы таким способом взяли этот опорный пункт. Прослушать ему возможности не дали, так как язык ему неизвестен вообще», — рассказал Кореец.
Боец пояснил, что использование бурятского языка в качестве средства коммуникации позволило сохранять скрытность при передаче команд и выполнении маневров, полностью исключив возможность перехвата.
Напомним, что 22 ноября Министерство обороны РФ сообщило об освобождении населенных пунктов Новое Запорожье в Запорожской области и Звановка в Донецкой Народной Республике.
При этом советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российская армия фактически вышла к границам города Гуляйполе.