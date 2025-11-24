На Кубани отменили беспилотную опасность. Жители региона получили сообщения от регионального центра оповещения.
Сигнал «Беспилотная опасность» действовал на Кубани 7 часов. В регионе существовала угроза падения беспилотников. В Новороссийске объявляли сигнал «Внимание всем», для оповещения жителей звучала сирена.
В настоящее время обстановка в крае спокойная. Угрозы атаки БПЛА в крае нет.
