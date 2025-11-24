Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сигнал «Беспилотная опасность» действовал на Кубани 7 часов

На Кубани отменили беспилотную опасность.

На Кубани отменили беспилотную опасность. Жители региона получили сообщения от регионального центра оповещения.

Сигнал «Беспилотная опасность» действовал на Кубани 7 часов. В регионе существовала угроза падения беспилотников. В Новороссийске объявляли сигнал «Внимание всем», для оповещения жителей звучала сирена.

В настоящее время обстановка в крае спокойная. Угрозы атаки БПЛА в крае нет.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше