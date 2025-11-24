28 беспилотников ВСУ сбили над Черным и Азовским морями

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, 45 беспилотников уничтожены над территорией Белгородской области, девять — над территорией Краснодарского края, семь — над территорией Нижегородской области, четыре — над Воронежской областью, 20 — над акваторией Черного моря и восемь — над акваторией Азовского моря.
В воскресенье в течение дня силы ПВО перехватили и уничтожили 34 украинских беспилотника над Крымом и Черным морем.