28 беспилотников ВСУ сбили над Черным и Азовским морями

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя — РИА Новости Крым. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили за ночь над регионами России, а также Черным и Азовским морями 93 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 93 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, 45 беспилотников уничтожены над территорией Белгородской области, девять — над территорией Краснодарского края, семь — над территорией Нижегородской области, четыре — над Воронежской областью, 20 — над акваторией Черного моря и восемь — над акваторией Азовского моря.

В воскресенье в течение дня силы ПВО перехватили и уничтожили 34 украинских беспилотника над Крымом и Черным морем.

