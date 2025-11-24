ВСУ стали использовать более высокие частоты для работы с БПЛА: что делают ВС России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали использовать более высокие частоты для связи и управления беспилотниками. Российские специалисты системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) работают на упреждение, расширяя диапазон подавления. Об этом сообщил оператор системы РЭБ с позывным Адвокат, передает ТАСС.
«Противник начал применять новые частоты, пошел на более высокие… мы работаем на упреждение», — заявил он.
По его словам, работники системы РЭБ считывают частоты, после чего данные передают выше и перенастраивают оборудование, чтобы эффективнее бороться с данным видом оружия.
«Бывают даже такие дроны, которые в полете могут менять частоту — от двух до трех», — отметил Адвокат.
Ранее государственная корпорация «Ростех» представила новую систему РЭБ «Серп-ВС13Д», которая может обнаруживать и подавлять FPV-дроны и другие беспилотники в широком частотном диапазоне.