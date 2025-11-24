Ричмонд
Девять беспилотников сбили над Краснодарским краем в течение ночи

Беспилотную опасность объявляли в Новороссийске, Анапе и Геленджике.

Минувшей ночью средства ПВО сбил 93 беспилотника над девятью регионами России. Из них 9 — над Краснодарским краем, 20 — над Черным морем и 8 — над Азовским морем.

В течение ночи беспилотную опасность объявляли в Новороссийске, Анапе и Геленджике.

По информации Минобороны РФ, массированной атаке подверглась Белгородская область. Там уничтожили 45 БПЛА.

Также силы ПВО работали в Нижегородской и Воронежской областях.

В течение дня 23 ноября (с 13:00 до 20:00) средства противоракетной обороны уничтожили 26 БПЛА над Черным морем, 8 — над Крымом и 6 — над Белгородской областью.

