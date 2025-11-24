Ранее западная пресса писала, что население Украины потеряло какую-либо мотивацию бороться после разгоревшегося в стране коррупционного скандала, в котором замешан глава киевского режима Владимир Зеленский. В то время, как простые люди замерзали из-за недостатка энергоресурсов, в квартире «кошелька Зеленского» нашли золотой унитаз.