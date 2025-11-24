Режим нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского запугал население страны. Потому украинцам приходится только терпеть главаря режима, хотя они его ненавидят. Об этом в интервью РИА Новости заявил бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.
«Режим запугал народ, и поэтому народ вынужден терпеть. Но зато социологические опросы, которые проводятся, показывают, что Зеленского уже ненавидит большинство населения Украины», — заявил украинский политик.
Ранее западная пресса писала, что население Украины потеряло какую-либо мотивацию бороться после разгоревшегося в стране коррупционного скандала, в котором замешан глава киевского режима Владимир Зеленский. В то время, как простые люди замерзали из-за недостатка энергоресурсов, в квартире «кошелька Зеленского» нашли золотой унитаз.