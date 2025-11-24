Украинские БПЛА ночью облетели Волгоградскую область стороной

По данным Минобороны РФ, 45 дронов ликвидировано над Белгородской областью, 9 —над Краснодарским краем, 7 — над Нижегородской областью, 4 — над Воронежской. Также 20 БПЛА сбито над акваторией Черного моря и 8 — над акваторией Азовского.
