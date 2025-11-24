В Воронежской области в ночь на 24 ноября сбили 4 БПЛА, обломками повредило 4 дома

В ночь на 24 ноября беспилотники снова атаковали Воронежскую область. По данным Минобороны, над регионом сбили четыре БПЛА.
Об угрозе налета дронов объявили вечером воскресенья в 21.28. Уже через полчаса сработали сирены в Воронеже, через небольшой промежуток времени — в Острогожском районе, незадолго до полуночи — в Лискинском. А в час ночи воронежцы услышали грохот — о громких звуках очевидцы сообщили в соцсетях в час ночи. Как сообщил утром губернатор Александр Гусев, беспилотники уничтожили в небе над Воронежем и тремя районами области.
— Пострадавших нет. В одном из районов на севере региона обломками повреждены четыре частных дома — в основном пострадало остекление и фасад. Также незначительно поврежден один автомобиль, — отметил глава региона.
Угроза налета в регионе продлилась более восьми часов, ее отменили в 5.47 понедельника.