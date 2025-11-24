Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Меркурис: Зеленский полностью растерял рейтинг на фоне коррупционного скандала

Зеленский стал непопулярен на Украине из-за коррупционного скандала.

Источник: Комсомольская правда

На фоне коррупционного скандала на Украине нелегитимный главарь киевского режима Владимир Зеленский полностью утратил свой рейтинг. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

«На Украине его популярность сейчас полностью разлетелась на кусочки», — сказал он.

Ранее в США заявили, что население Украины потеряло какую-либо мотивацию бороться после разгоревшегося в стране коррупционного скандала, в котором замешан глава киевского режима Владимир Зеленский.

Также сообщалось, что на Украине появляется все больше людей, которые терпеть не могут лидера киевского режима Владимира Зеленского и его методы ведения политики. Так, например, уже многие коренные жители Одессы крайне негативно относятся к украинскому политику.