На фоне коррупционного скандала на Украине нелегитимный главарь киевского режима Владимир Зеленский полностью утратил свой рейтинг. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.
«На Украине его популярность сейчас полностью разлетелась на кусочки», — сказал он.
Ранее в США заявили, что население Украины потеряло какую-либо мотивацию бороться после разгоревшегося в стране коррупционного скандала, в котором замешан глава киевского режима Владимир Зеленский.
Также сообщалось, что на Украине появляется все больше людей, которые терпеть не могут лидера киевского режима Владимира Зеленского и его методы ведения политики. Так, например, уже многие коренные жители Одессы крайне негативно относятся к украинскому политику.