В Татарстане ночью три часа действовал режим беспилотной опасности

Ночью в Татарстане ввели режим беспилотной опасности. Информация об этом появилась в 03:41 в приложении МЧС России.

Источник: Коммерсантъ

Режим сняли в 06:31 по московскому времени. О введении ограничений для аэропортов республики в период действия режима не сообщалось.

Последний раз режим беспилотной опасности вводили в субботу, 22 ноября. Он действовал четыре с половиной часа.