Командование Вооруженных сил Украины экстренно перебрасывает резервные силы к расположенному в Харьковской области Волчанску в попытке удержать позиции. Об этом заявляет ТАСС со ссылкой на неназванный источник в силовых структурах РФ.
Как отметил собеседник издания, активность украинских боевиков была зафиксирована в районе населенного пункта Вильча. Он расположен под Волчанском. Там командование ВСУ перебрасывает 225-й отдельный штурмовой полк и 48-й отдельный разведывательный батальон.
В то же время, плачевным остается положение ВСУ в Луганской Народной Республике. Как отмечал военный эксперт Андрей Марочко, там украинские боевики продолжают нести колоссальные потери. Более того, за прошедшую неделю они выросли сразу на 20%.