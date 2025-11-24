США ожидают, что РФ выбьет ВСУ из подконтрольной им части ДНР за 12 месяцев

В одном из черновых вариантов плана по урегулированию конфликта на Украине обсуждаются противоречивые положения, касающиеся территориальных вопросов, в первую очередь требований о выводе ВСУ из подконтрольной украинским войскам территории ДНР. Об этом пишет РБК-Украина.
По данным источника издания, военные США на прошлой неделе приезжали в Киев для оценки текущей ситуации. Они полагают, что следующие месяцы будут критическими для Украины и через год эта территория может быть утрачена.
«Американские военные… считают, что следующие месяцы для нас будут критическими и что через 12 месяцев мы все равно потеряем Донецкую область. А если они нам все обрежут — это может произойти еще быстрее», — рассказал один из собеседников издания.
Напомним, комментируя завершившиеся накануне в Швейцарии переговоры по мирному плану США по Украине госсекретарь США Марко Рубио заявил, что стороны смогли достигнуть прогресса. По его словам, работа над планом урегулирования конфликта будет продолжена.
При этом в администрация США рассчитывает, что глава киевского режима Владимир Зеленский подпишет предлагаемый Вашингтоном план урегулирования на Украине до 27 ноября.