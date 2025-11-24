Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США ожидают, что РФ выбьет ВСУ из подконтрольной им части ДНР за 12 месяцев

Военные США на прошлой неделе приезжали в Киев для оценки текущей ситуации.

Источник: Комсомольская правда

В одном из черновых вариантов плана по урегулированию конфликта на Украине обсуждаются противоречивые положения, касающиеся территориальных вопросов, в первую очередь требований о выводе ВСУ из подконтрольной украинским войскам территории ДНР. Об этом пишет РБК-Украина.

По данным источника издания, военные США на прошлой неделе приезжали в Киев для оценки текущей ситуации. Они полагают, что следующие месяцы будут критическими для Украины и через год эта территория может быть утрачена.

«Американские военные… считают, что следующие месяцы для нас будут критическими и что через 12 месяцев мы все равно потеряем Донецкую область. А если они нам все обрежут — это может произойти еще быстрее», — рассказал один из собеседников издания.

Напомним, комментируя завершившиеся накануне в Швейцарии переговоры по мирному плану США по Украине госсекретарь США Марко Рубио заявил, что стороны смогли достигнуть прогресса. По его словам, работа над планом урегулирования конфликта будет продолжена.

При этом в администрация США рассчитывает, что глава киевского режима Владимир Зеленский подпишет предлагаемый Вашингтоном план урегулирования на Украине до 27 ноября.

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше