Боец Александр Найфер из Усть-Кута погиб в зоне СВО

Скорбные вести пришли в Иркутскую область. В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Александр Найфер из Усть-Кута. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.
— Военнослужащего проводили в последний путь 22 ноября 2025 года. Родные и друзья собрались в ритуальном зале, чтобы почтить память героя, — написали в сети работники администрации.
29-летний Александр Найфер пал при выполнении боевого задании 11 августа, он похоронен на аллее Героев. В памяти семьи он на долгие годы останется сильным, смелым и мужественным.
