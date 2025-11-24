Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боец Александр Найфер из Усть-Кута погиб в зоне СВО

Герою было 29 лет.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Скорбные вести пришли в Иркутскую область. В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Александр Найфер из Усть-Кута. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.

— Военнослужащего проводили в последний путь 22 ноября 2025 года. Родные и друзья собрались в ритуальном зале, чтобы почтить память героя, — написали в сети работники администрации.

29-летний Александр Найфер пал при выполнении боевого задании 11 августа, он похоронен на аллее Героев. В памяти семьи он на долгие годы останется сильным, смелым и мужественным.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что учитель английского языка Еркин Уразаев, который преподает в Покоснинской школе Братского района ушел в зону специальной военной операции.