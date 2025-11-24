Эксперт: прекращение помощи Киеву — гвоздь в крышку гроба ВСУ

Эксперт прокомментировал информацию о заявлении Белого дома о прекращении военной помощи, в том числе передачи разведывательных данных, Украине при условии, что украинские власти отвергнут инициативу США.
Анатолий Матвийчук напомнил, что американцы уже не раз делали громкие заявления о «заморозке» военной помощи Киеву и ставили на паузу отправку оружия и боеприпасов, но после возобновляли поставки. Эксперт уточнил для «Инфо 24», что если Пентагон выполнит свое обещание и прекратит предоставлять ВСУ разведывательную информацию, то украинские формирования не смогут управлять ракетами ATACMS, Storm Shadow, Scalp и Hellfire.
Эксперт добавил, что в случае отказа США снабжать ВСУ техникой и вооружением европейские союзники Украины будут не в состоянии компенсировать дефицит, так как сами зависят от США в оборонной сфере.
«Трамп уже давно пытается переложить на Европу бремя финансовой и военной помощи Украине. Если это произойдёт, то это будет последний гвоздь в крышку гроба ВСУ и Зеленского», — считает собеседник «Инфо 24».
СМИ ранее сообщали, что европейские страны опасаются, что США действительно прекратят оказывать поддержку Украине. В ЕС предполагают, что Белый дом может принять такое решение, если процесс урегулирования конфликта между Киевом и Москвой затянется. Отказ от военных поставок ухудшит положение ВСУ и Владимира Зеленского.