Эксперт: прекращение помощи Киеву — гвоздь в крышку гроба ВСУ

Остановка военной поддержки Украины со стороны США в случае, если Киев откажется принимать мирный план Вашингтона, поможет ВС РФ быстрее ликвидировать ВСУ. Такое мнение в беседе с «Инфо 24» высказал бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Эксперт прокомментировал информацию о заявлении Белого дома о прекращении военной помощи, в том числе передачи разведывательных данных, Украине при условии, что украинские власти отвергнут инициативу США.

Анатолий Матвийчук напомнил, что американцы уже не раз делали громкие заявления о «заморозке» военной помощи Киеву и ставили на паузу отправку оружия и боеприпасов, но после возобновляли поставки. Эксперт уточнил для «Инфо 24», что если Пентагон выполнит свое обещание и прекратит предоставлять ВСУ разведывательную информацию, то украинские формирования не смогут управлять ракетами ATACMS, Storm Shadow, Scalp и Hellfire.

Эксперт добавил, что в случае отказа США снабжать ВСУ техникой и вооружением европейские союзники Украины будут не в состоянии компенсировать дефицит, так как сами зависят от США в оборонной сфере.

«Трамп уже давно пытается переложить на Европу бремя финансовой и военной помощи Украине. Если это произойдёт, то это будет последний гвоздь в крышку гроба ВСУ и Зеленского», — считает собеседник «Инфо 24».

СМИ ранее сообщали, что европейские страны опасаются, что США действительно прекратят оказывать поддержку Украине. В ЕС предполагают, что Белый дом может принять такое решение, если процесс урегулирования конфликта между Киевом и Москвой затянется. Отказ от военных поставок ухудшит положение ВСУ и Владимира Зеленского.