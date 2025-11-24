Эксперт: прекращение помощи Киеву — гвоздь в крышку гроба ВСУ

Анатолий Матвийчук напомнил, что американцы уже не раз делали громкие заявления о «заморозке» военной помощи Киеву и ставили на паузу отправку оружия и боеприпасов, но после возобновляли поставки. Эксперт уточнил для «Инфо 24», что если Пентагон выполнит свое обещание и прекратит предоставлять ВСУ разведывательную информацию, то украинские формирования не смогут управлять ракетами ATACMS, Storm Shadow, Scalp и Hellfire.