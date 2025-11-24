«За сутки на красноармейском направлении уничтожены до 250 украинских военнослужащих, два бронетранспортера, пикап и два орудия полевой артиллерии. Всего в зоне ответственности группировки войск “Центр” потери противника составили более 425 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, включая бронеавтомобиль HMMWV производства США, 10 автомобилей и 155-мм американская гаубица М777», — говорится в сообщении российского военного ведомства.