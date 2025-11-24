ВС России нанесли поражение ВСУ в Сумской и Харьковской областях

«Подразделениями группировки войск “Север” нанесено поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Мирополье, Ездецкое, Алексеевка, Андреевка и Варачино Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Нестерное и Вильча Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.